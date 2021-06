Bondscoach Frank de Boer: ’Wij zijn klaar voor het EK’

Over het algemeen is de oefenmeester niet ontevreden. „De taken werden uitgevoerd en wat we wilden kwam dan ook de meeste keren uit. Ik heb mooie combinaties gezien. We kunnen zowel aanvallend als verdedigend verbeteren, maar ik heb de juiste stappen gezien. Nog een week tot we tegen Oekraïne moeten. We zijn er klaar voor. Mentaal is het belangrijk dat de spelers vrij in hun hoofd zijn. Want dan ga je beter spelen.”

Marten de Roon grossierde de eerste 45 minuten in balbezit, maar dat baarde De Boer geen zorgen. „Wij moeten zorgen dat hij niet de man is die met de creatieve oplossingen moet komen, sommigen zijn daar beter in. Met Daley (Blind, red) en Frenkie (De Jong, red) wilden we aan die kant het verschil maken, maar dat ging de eerste helft niet goed. De tweede helft ging dat beter.”

Beloning

Voor Wout Weghorst - die zijn eerste interlandgoal noteerde - was De Boer blij. „Ik zei tegen hem in de rust: ’Je moment gaat komen’. Nu krijgt hij zijn beloning en dat is fantastisch.” Maar of de bondscoach op het EK ook met hem gaat starten, laat hij in het midden. „Ik laat het van de tegenstander afhangen. Wat hebben we nodig tegen bepaalde opponenten?”

Over de keeperskwestie wil De Boer ook nog niets kwijt. „Nee, ik ga niet nu al zeggen wie er zondag keept. Dat gaan we deze week overleggen. En sowieso laat ik het dan eerst de doelmannen zelf weten.”