WK-ticket voor Nederlandse softbalsters: ’Ons doel is wereldkampioen worden’

Na de groepsfase, waarin Nederland met twee overwinningen en drie nederlagen nog op de vierde plaats eindigde, moest er zaterdag in de beslissingsronde twee keer worden gewonnen.

Door een 2-1 overwinning op Cuba dwongen de Nederlandse softbalsters een beslissingswedstrijd tegen China af. Ook die wedstrijd werd gewonnen: 2-0.

„Dit voelt heel goed”, zegt captain en recordinternational Britt Vonk van het Nederlandse team tegenover de NOS. „We begonnen het toernooi moeizaam, maar hebben geloof en vertrouwen in elkaar gehouden. Toen het moest, stonden we er.”

Lof was er vooral voor Jessie van Aalst die twee punten binnensloeg.„Jessie is een enorme veteraan, eigenlijk is ze een outfielder. Dit jaar heeft ze het weer opgepakt, dus het is heel bijzonder dat je er in de belangrijkste wedstrijd van het jaar staat. Dat is verrassend, ja. Zo’n echte topper is het. Het is gewoon zo’n alleskunner.”

„Ons doel is om wereldkampioen te worden”, aldus Vonk. „Dit is een klein deel in de reis daar naar toe. Ik kijk ontzettend uit naar volgend jaar. Ik denk alle teams die daar staan te pakken zijn.”

Bekijk de vreugde tijdens de groepsfoto