’Willem II speelt als Ajax’

Willem II-uitblinker Tresor Ndayishimiye houdt zich staande tussen veel Ajacieden. Ⓒ FOTO ANP Sport

Willem II wordt in de volksmond weleens het ’Ajax van het Zuiden’ genoemd. Een bijnaam die de Tilburgers danken aan het feit dat de ploeg vaak in een 4-3-3-formatie speelt, met aanvallend voetbal. In de Johan Cruijff ArenA deed de equipe van trainer Adrie Koster deze bijnaam eer aan, met een zeer verrassende 0-2 overwinning op de lijstaanvoerder als resultaat. „Je zag dat Willem II kwam om te voetballen. Daar ligt hun kracht en dat is bijzonder knap”, aldus Bart Latuheru.