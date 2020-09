Herbeleef Nations League: Steven Bergwijn scoort voor winnend Oranje

Joël Veltman, Hans Hateboer en Nathan Aké begonnen bij Oranje in de basis. De drie verdedigers kregen een kans in Oranje omdat verdedigers Matthijs de Ligt, Denzel Dumfries en Daley Blind niet beschikbaar zijn.

Ook Polen startte niet in de sterkst mogelijke formatie. Topschutter Robert Lewandowski kreeg rust na zijn inspanningen van vorige maand met Bayern München in de Champions League.

In de Johan Cruijff ArenA waren vanwege de coronamaatregelen geen toeschouwers welkom. Italië is maandag te gast in Amsterdam voor de tweede wedstrijd van Oranje in de nieuwe landencompetitie van de UEFA.