Live Nations League: Oranje leidt tegen Polen

Steven Bergwijn in actie met bal. Na een uur wist hij de score te openen voor Oranje. Ⓒ BOUWMAN, RENE

Het Nederlands elftal speelt momenteel na ruim negen maanden eindelijk weer een officiële wedstrijd. De ploeg van interim-bondscoach Dwight Lodeweges neemt het in de Nations League op tegen Polen. Het duel in de Johan Cruijff ArenA is om 20.45 uur begonnen. De interland is hieronder live via onze tweets te volgen.