Tagliafico waarschuwt Europa

De laatste vier dus bereiken. Is dat echt mogelijk? „Ja”, aldus de Argentijn die zaterdag tegen SC Heerenveen twee keer de trekker overhaalde. „Vorig jaar had ook niemand verwacht dat we de halve finale zouden halen. Dus waarom zou dat nu niet kunnen? Al bekijken we het van wedstrijd tot wedstrijd.”

De verwachtingen zijn in elk geval een stuk hoger dan twaalf maanden geleden. „Natuurlijk weten we dat iedereen nu anders naar Ajax kijkt, maar we moeten hetzelfde doen.”

Zo eenvoudig als het uiteindelijk tegen SC Heerenveen ging, zal het volgens hem vanavond tegen Lille OSC niet worden. „De Champions League is totaal iets anders en de wedstrijden worden ook op een andere manier benaderd. Alles is groter, ook eromheen.”

Een eerste helft als tegen de Friezen kan tegen Lille catastrofaal zijn, denkt Tagliafico. „Het is een grote ploeg, die in Frankrijk tweede is geworden achter PSG. We moeten beter verdedigen en proberen veel kansen te creëren.”