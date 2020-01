Sport Kort: Australische en Russische tennissers in halve finale ATP Cup

Tennis: Australische en Russische tennissers in halve finale ATP Cup

16.36 uur: Australië en Rusland hebben zich verzekerd van een plek in de halve finales van de ATP Cup, het landentoernooi ter voorbereiding op de Australian Open. De Australiërs versloegen in Sydney Groot-Brittannië in een zenuwslopende ontmoeting met 2-1.

De beslissing viel in het dubbelspel, waarin Nick Kyrgios en Alex De Minaur in een sensationele partij met 3-6 6-3 en 18-16 net te sterk waren voor dubbelspecialisten Jamie Murray en Joe Salisbury. De Britten lieten vier wedstrijdpunten onbenut en op een van de matchpoints had Murray, de broer van Andy Murray, de hoek voor het uitkiezen. Hij sloeg de makkelijke bal echter uit.

„Dit was de meest stressvolle tiebreak die ik ooit in mijn leven heb gespeeld”, zei Kyrgios na afloop. De nummer 29 van de wereld had Cameron Norrie met 6-2 6-2 kansloos gelaten. In het tweede enkelspel verloor De Minaur met 7-6 (4) 4-6 7-6 (2) van Dan Evans.

Daniil Medvedev bezorgde de Russen een plek in halve finales door de Argentijn Diego Schwartzman te verslaan. Hij won de partij in met 6-4 4-6 6-3 en bracht de stand daarmee op 2-0 in het voordeel van Rusland. Karen Chatsjanov had zijn land al op een 1-0-voorsprong gebracht door de winst op Guido Pella, 6-2 7-6 (4).

Australië neemt het zaterdag op tegen de winnaar van de confrontatie tussen Spanje en België. Rusland treft de winnaar van de ontmoeting tussen Servië en Canada. De finale is zondag.

Zwemmen: Openwaterzwemster Vermeulen kiest voor studie

15.13 uur: Openwaterzwemster Esmee Vermeulen heeft besloten haar loopbaan te beëindigen. De 23-jarige zwemster gaat zich richten op haar maatschappelijke carrière.

Vermeulen begon haar loopbaan in het wedstrijdbad. Ze deed mee aan EK’s en WK’s op de korte- en langebaan. In 2017 besloot ze over te stappen naar het open water. Tijdens de Europese Kampioenschappen in Glasgow debuteerde ze bij een titeltoernooi. Ze behaalde een bronzen medaille op de 10 kilometer en goud op de 5 kilometer gemengde estafette. Tijdens de wereldkampioenschappen vorig jaar in Zuid-Korea slaagde ze er echter niet in zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio.

„Ik wil mijn droom om geneeskunde te studeren nu voorrang geven”, zegt Vermeulen op de website van de KNZB. „Ik wil alle coaches en begeleiders die een bijdrage hebben geleverd aan mijn zwemloopbaan ontzettend bedanken en ook mijn teamgenoten, met wie ik zoveel banen samen heb gezwommen en lief en leed mee heb gedeeld. Ik ga het zwemmen missen, maar verheug me ook op de wereld buiten de topsport.”

Carlos Sainz in de Dakar Rally Ⓒ Hollandse Hoogte

Dakar Rally: Tweede dagzege voor Sainz en Price

14.15 uur: Autocoureur Carlos Sainz en motorcoureur Toby Price hebben in de vijfde etappe van de Dakar Rally in Saudi-Arabië hun tweede dagzege behaald.

Sainz was de beste in zijn MINI in de 353 kilometer lange zandproef van Al-’Ula naar Ha’il. De Spanjaard, die eerder de derde rit won, verstevigde met zijn winst zijn leidende positie in het algemeen klassement. Hij eindigde in de vijfde etappe voor titelverdediger Nasser Al-Attiyah uit Qatar en de Fransman Stéphane Peterhansel. De voorsprong van Sainz in het klassement is nu 5 minuten en 59 seconden op Al-Attiyah.

Bernard ten Brinke was opnieuw de beste Nederlander. Hij finishte als twaalfde in zijn Toyota Hilux. In het algemeen klassement bezet de coureur uit Zeddam de achtste plaats met een achterstand van 1 uur en 4 minuten. Ten Brinke was de afgelopen dagen wat grieperig, maar voelde zich donderdag weer redelijk fit. „Ik heb mijn energie weer bijna terug. Alleen mijn stem laat het nog afweten”, liet hij weten. De route was mooi, maar ook zwaar vanwege de hoogteverschillen. „Het was een zeer zware dag voor de auto, maar de Hilux geeft geen krimp.”

Bij de motoren bleef de Australische titelverdediger Price op de finish zijn achtervolgers Pablo Quintanilla uit Chili en Andrew Short uit de VS net voor. De Amerikaanse klassementsleider Ricky Brabec bleef op de vierde plaats in het spoor. Hij behield zijn eerste plaats in de tussenstand. Price, die eerder de eerste etappe won, volgt op iets meer dan 9 minuten. De Brit Sam Sunderland ging onderuit en moest de strijd staken. Hij won de Dakar Rally in 2017.

De Rus Dmitri Sotnikov won de etappe bij de trucks. Hij bleef zijn landgenoot Anton Sjibalov ruim 3 minuten voor aan de meet. Beste Nederlander was Vick Versteijnen op de zesde plaats. De Rus Andrej Karginov is de leider in het klassement.

Judo: Polling aantal weken aan de kant na knieoperatie

11.28 uur: Judoka Kim Polling staat een aantal weken aan de kant na een knieoperatie. Ze heeft littekenweefsel in het gewricht laten weghalen. Ze mist in februari de Grand Slam in Parijs. Ze heeft met het oog op de Olympische Spelen deze zomer in Tokio voor een ingreep gekozen omdat ze veel last had tijdens de trainingen.

„Het afgelopen jaar werd ik door littekenweefsel in mijn knie zodanig belemmerd tijdens judotrainingen, dat we besloten hebben tot het laten weghalen hiervan. Natuurlijk stond ik ook niet bepaald te springen om weer een operatie, maar aan de andere kant is het een behoorlijke opluchting dat ik binnenkort weer kan trainen zonder een protesterende knie. En daar heb ik richting de Olympische Spelen zelfs het overslaan van Parijs graag voor over”, aldus Polling op Instagram.

Polling maakte vorig jaar maart haar rentree nadat ze een jaar langs de kant had gestaan met een rugblessure. In 2017 werd ze ook al geopereerd aan een knie.

Voetbal: Tegenvaller voor Leicester City in ’titelstrijd’

09.33 uur: Leicester City, de nummer 2 van de Premier League, moet het de komende weken stellen zonder Wilfred Ndidi. De Nigeriaanse middenvelder moet een knie-operatie ondergaan, zei trainer Brendan Rodgers.

De 23-jarige Ndidi liep de blessure op tijdens een training. „Het was heel ongelukkig, hij verdraaide zijn knie bij het keren. Ik denk hem drie tot vier weken te moeten missen en hoop hem begin februari weer terug te hebben”, aldus Rodgers.

Leicester speelt in januari nog vijf duels, waaronder in de FA Cup en de League Cup. Zaterdag is Southampton de tegenstander in de Premier League. The Foxes staan tweede, maar de achterstand op koploper Liverpool is gigantisch, maar liefst dertien punten.

Fortuna Sittard sloot donderdag een deal met Besiktas. Ⓒ ANP

Voetbal: Fortuna gaat samenwerken met Besiktas

08.40 uur: Fortuna Sittard is een samenwerkingsverband aangegaan met Besiktas. De Turkse topclub wil met behulp van de Limburgers nieuw talent ontdekken, terwijl Fortuna aan de hand van Besiktas verder hoopt te professionaliseren.

„De gesprekken met Besiktas verliepen uitermate vlot en ik denk dat dit het begin is van een zeer vruchtbare samenwerking”, zei Ivo Pfennings, directeur van Fortuna. „We kunnen zowel voetbaltechnisch als organisatorisch veel leren van een club van dit statuur en ik weet zeker dat wij op onze beurt binnen deze constructie ook een enorme waarde hebben voor hen.”

In het het kader van de samenwerking zal Fortuna Sittard - dat via Isitan Gün in Turkse handen is - in de regio rondom Limburg jaarlijks scoutingswerkzaamheden uitvoeren voor Besiktas. In een straal van 100 kilometer rond de stad wonen circa 2 miljoen Turken.

De samenwerking wordt in een later stadium mogelijk geïntensiveerd.

Tennis: Australië naar halve finales ATP Cup na spektakelstuk

08.18 uur: Australië heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de halve finales van de ATP Cup, het landentoernooi ter voorbereiding op de Australian Open. De Australiërs versloegen in Sydney Groot-Brittannië in een zenuwslopende ontmoeting met 2-1.

De beslissing viel in het dubbelspel, waarin Nick Kyrgios en Alex De Minaur in een sensationele partij met 3-6 6-3 en 18-16 net te sterk waren voor dubbelspecialisten Jamie Murray en Joe Salisbury. De Britten lieten vier wedstrijdpunten onbenut en op een van de matchpoints had Murray, de broer van Andy Murray, de hoek voor het uitkiezen. Hij sloeg de makkelijke bal echter uit.

„Dit was de meest stressvolle tiebreak die ik ooit in mijn leven heb gespeeld”, zei Kyrgios na afloop. De nummer 29 van de wereld had Cameron Norrie met 6-2 6-2 kansloos gelaten. In het tweede enkelspel verloor De Minaur met 7-6 (4) 4-6 7-6 (2) van Dan Evans.

Australië neemt het zaterdag op tegen de winnaar van de confrontatie tussen Spanje en België. De finale is zondag.

PJ Tucker (liggend) en James Harden zijn blij met een score. Ⓒ AFP

Basketbal: Harden leidt Rockets langs Hawks

07.27 uur: James Harden heeft de basketballers van Houston Rockets met 41 punten langs Atlanta Hawks geleid. Het werd in Atlanta 122-115 voor de bezoekers. Harden noteerde al zijn 44e triple-double, oftewel punten, rebounds en assists in de dubbele cijfers, uit zijn loopbaan.

De Hawks keken in het tweede kwart tegen een achterstand van 23 punten aan, maar met nog achttien seconden te spelen stonden ze nog maar met 118-115 achter. Harden liet het niet meer spannend worden en benutte in de laatste seconden vier vrije worpen.

Voor de Rockets was het de zesde opeenvolgende zege op de Hawks, waar Trae Young ook een triple-double noteerde. Hij kwam zelfs tot 42 punten. Het was de eerste keer in de NBA-geschiedenis dat twee spelers een triple-double noteerden met meer dan 40 punten.

De Serviër Nikola Jokic had in Dallas een belangrijk aandeel in de 107-106-zege van zijn ploeg Denver Nuggets op Dallas Mavericks. Met nog minder dan tien seconden te spelen was Jokic trefzeker met een lay-up.