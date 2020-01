Sport Kort: Fortuna in zee met Turkse topclub

Voetbal: Tegenvaller voor Leicester City in ’titelstrijd’

09.33 uur: Leicester City, de nummer 2 van de Premier League, moet het de komende weken stellen zonder Wilfred Ndidi. De Nigeriaanse middenvelder moet een knie-operatie ondergaan, zei trainer Brendan Rodgers.

De 23-jarige Ndidi liep de blessure op tijdens een training. „Het was heel ongelukkig, hij verdraaide zijn knie bij het keren. Ik denk hem drie tot vier weken te moeten missen en hoop hem begin februari weer terug te hebben”, aldus Rodgers.

Leicester speelt in januari nog vijf duels, waaronder in de FA Cup en de League Cup. Zaterdag is Southampton de tegenstander in de Premier League. The Foxes staan tweede, maar de achterstand op koploper Liverpool is gigantisch, maar liefst dertien punten.

Voetbal: Fortuna gaat samenwerken met Besiktas

08.40 uur: Fortuna Sittard is een samenwerkingsverband aangegaan met Besiktas. De Turkse topclub wil met behulp van de Limburgers nieuw talent ontdekken, terwijl Fortuna aan de hand van Besiktas verder hoopt te professionaliseren.

„De gesprekken met Besiktas verliepen uitermate vlot en ik denk dat dit het begin is van een zeer vruchtbare samenwerking”, zei Ivo Pfennings, directeur van Fortuna. „We kunnen zowel voetbaltechnisch als organisatorisch veel leren van een club van dit statuur en ik weet zeker dat wij op onze beurt binnen deze constructie ook een enorme waarde hebben voor hen.”

In het het kader van de samenwerking zal Fortuna Sittard - dat via Isitan Gün in Turkse handen is - in de regio rondom Limburg jaarlijks scoutingswerkzaamheden uitvoeren voor Besiktas. In een straal van 100 kilometer rond de stad wonen circa 2 miljoen Turken.

De samenwerking wordt in een later stadium mogelijk geïntensiveerd.

Tennis: Australië naar halve finales ATP Cup na spektakelstuk

08.18 uur: Australië heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de halve finales van de ATP Cup, het landentoernooi ter voorbereiding op de Australian Open. De Australiërs versloegen in Sydney Groot-Brittannië in een zenuwslopende ontmoeting met 2-1.

De beslissing viel in het dubbelspel, waarin Nick Kyrgios en Alex De Minaur in een sensationele partij met 3-6 6-3 en 18-16 net te sterk waren voor dubbelspecialisten Jamie Murray en Joe Salisbury. De Britten lieten vier wedstrijdpunten onbenut en op een van de matchpoints had Murray, de broer van Andy Murray, de hoek voor het uitkiezen. Hij sloeg de makkelijke bal echter uit.

„Dit was de meest stressvolle tiebreak die ik ooit in mijn leven heb gespeeld”, zei Kyrgios na afloop. De nummer 29 van de wereld had Cameron Norrie met 6-2 6-2 kansloos gelaten. In het tweede enkelspel verloor De Minaur met 7-6 (4) 4-6 7-6 (2) van Dan Evans.

Australië neemt het zaterdag op tegen de winnaar van de confrontatie tussen Spanje en België. De finale is zondag.

PJ Tucker (liggend) en James Harden zijn blij met een score. Ⓒ AFP

Basketbal: Harden leidt Rockets langs Hawks

07.27 uur: James Harden heeft de basketballers van Houston Rockets met 41 punten langs Atlanta Hawks geleid. Het werd in Atlanta 122-115 voor de bezoekers. Harden noteerde al zijn 44e triple-double, oftewel punten, rebounds en assists in de dubbele cijfers, uit zijn loopbaan.

De Hawks keken in het tweede kwart tegen een achterstand van 23 punten aan, maar met nog achttien seconden te spelen stonden ze nog maar met 118-115 achter. Harden liet het niet meer spannend worden en benutte in de laatste seconden vier vrije worpen.

Voor de Rockets was het de zesde opeenvolgende zege op de Hawks, waar Trae Young ook een triple-double noteerde. Hij kwam zelfs tot 42 punten. Het was de eerste keer in de NBA-geschiedenis dat twee spelers een triple-double noteerden met meer dan 40 punten.

De Serviër Nikola Jokic had in Dallas een belangrijk aandeel in de 107-106-zege van zijn ploeg Denver Nuggets op Dallas Mavericks. Met nog minder dan tien seconden te spelen was Jokic trefzeker met een lay-up.