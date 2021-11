Premium Het beste van De Telegraaf

Laatste zege op Duits grondgebied dateert van 2008 Ajax wil negatieve reeks in Duitsland doorbreken

Door Kasper Hermans

Dusan Tadic en Erik ten Hag tijdens het 1-1 gelijkspel van Ajax in het seizoen 2018/2019 bij Bayern München. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Ajax reist deze week af naar het Signal Iduna Park voor een ontmoeting met Borussia Dortmund. Hoewel de Amsterdammers de laatste paar keer met een content gevoel terugkeerden van een Europees avontuur bij onze oosterburen, is het toch echt wel even geleden dat de club won in Duitsland. De laatste matchwinner? Leonardo.