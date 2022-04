Frenkie de Jong ’in shock’ door nieuws Van Gaal

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Van Gaal (70) vertelde zondag dat hij al geruime tijd te maken heeft met prostaatkanker. Ook tijdens de interlandperiodes met het Nederlands elftal ging hij ’s avonds en ’s nachts naar het ziekenhuis voor bestralingen. Van Gaal had al aangekondigd dat hij na het WK van eind dit jaar in Qatar stopt als bondscoach. De KNVB maakte woensdag bekend dat Ronald Koeman hem dan opvolgt.

Koeman was tussen 2018 en 2020 al bondscoach en werd daarna trainer van Barcelona, de club van De Jong. „Ik ben blij dat hij terugkomt. Een goede trainer en ik denk dat het altijd goed klikte met de groep. Ik ben er in ieder geval blij mee”, zei de middenvelder, die ook met Koeman deze week kort contact had.

Europese avond

De Jong begon donderdagavond in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt op de bank, maar was als invaller al snel belangrijk. De 24-jarige Oranje-international gaf de assist bij de gelijkmaker van Ferran Torres. „Ik speel liever vanaf het begin, ik kan altijd spelen”, zei De Jong. „Maar goed, ook als invaller kan je je kwaliteiten laten zien.” De Jong speelde in Frankfurt zijn vijftigste Europese wedstrijd. Daarvan speelde hij er 23 voor Ajax en 27 voor Barcelona. „Volgende week thuis in de return moeten we zorgen dat we goed aan de bal zijn en dan winnen.”