Luuk de Jong scoort in beker voor Sevilla, Real Madrid naast koplopers

De Nederlandse spits maakte het tweede doelpunt tegen de veredelde amateurs van Ciudad de Lucena. Sevilla won met 3-0. Ook Óscar Rodríguez en Jordán scoorden, de laatste deed dat uit een strafschop.

La Liga: Real Madrid voorlopig weer naast koplopers

Real Madrid staat in elk geval voorlopig weer naast de koplopers in de Spaanse competitie. Coach Zinedine Zidane zag zijn elftal winnen van tien tegenstanders van Athletic Club (3-1). Real heeft nu evenveel punten als Real Sociedad en Atlético Madrid.

In de extra tijd van het eerste deel zette Toni Kroos Real op voorsprong. De Duitser deed dat na voorbereidend werk van de Braziliaan Vinícius Júnior. Athletic Club speelde op dat moment al bijna een half uur met een man minder, want in de 13e minuut al kreeg Raúl Garcia zijn tweede gele kaart. Hij kon daardoor vertrekken.

Kort na de hervatting kwam Athletic Club op gelijke hoogte. Ander Capa scoorde uit de rebound. Karim Benzema kopte Real vervolgens weer op voorsprong. Dat deed de Fransman na een voorzet van Dani Carvajal. In extra tijd maakte Benzema ook nog de 3-1.

Karim Benzema. Ⓒ ANP/HH

Aan kop staat Atlético er het beste voor, aangezien de club twee duels minder heeft gespeeld dan Real en Sociedad. Sociedad speelt woensdag tegen Barcelona.