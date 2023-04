Max Verstappen: ’Een rommeltje, maar alles overleefd’

„Het is geweldig om hier te winnen en het was voor het team ook alweer een tijdje geleden”, doelde hij op de laatste zege van Red Bull in Melbourne in 2011.

Verstappen snapte weinig van enkele beslissingen van de wedstrijdleiding. „Ik kon de eerste rode vlag nog wel volgen, maar de tweede had van mij niet gehoeven. Het was uiteindelijk een beetje een rommeltje aan het einde, maar we hebben alles overleefd. De auto was snel en we hebben gewonnen, dat is het allerbelangrijkste.”

De Nederlander moest na de eerste start George Russell en Lewis Hamilton snel voor zich dulden. Over de actie van Hamilton was hij niet te spreken. „Ik had een slechte start en was voorzichtig in de eerste ronde, want ik had meer te verliezen dan zij. In het duel met Lewis probeerde ik contact te vermijden en volgens mij staat er vrij duidelijk in de reglementen wat er wel en niet kan, maar dat werd niet nageleefd. Uiteindelijk maakt het niet uit, want ik kon hem alsnog inhalen.”

Hamilton ’verrast’ door tweede plaats in ’onprettige’ Mercedes

Lewis Hamilton voelt zich naar eigen zeggen nog altijd niet „comfortabel” in zijn Formule 1-auto van Mercedes en was om die reden verrast met zijn tweede plaats.

„Ik rijd zo goed als kan in een auto die voor mij nog altijd niet prettig aanvoelt, dus het is fantastisch om vooraan te kunnen strijden en zelfs de tweede plaats te pakken. Dit had ik niet verwacht. We gaan vooruit, ook al is duidelijk dat Red Bull op dit moment nog veel sneller is”, zei de zevenvoudig wereldkampioen na de race in Melbourne, die in de slotfase ontaardde in chaos door onder meer een megacrash bij een herstart.

Hamilton duelleerde in de race vooral met veteraan Fernando Alonso, die als derde finishte in zijn Aston Martin. „Ik denk dat Alonso sneller was dan ik, maar ik slaagde erin hem achter me te houden. Maar hij is wel een legende. Het was sowieso een geweldig podium met drie wereldkampioenen (Verstappen, Hamilton en Alonso).”

Hamilton sprak wel zijn spijt uit over de pech bij zijn teamgenoot George Russell, die met een brandende motor uitviel. Russell baarde opzien bij de start van de race door Verstappen in te halen en van de eerste plaats te rijden. „Heel jammer voor George. Normaal is betrouwbaarheid in orde bij ons, dus dit incident zullen we goed moeten bekijken.”