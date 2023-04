Max Verstappen: ‘Een rommeltje, maar alles overleefd’

,,Het is geweldig om hier te winnen en het was voor het team ook alweer een tijdje geleden”, doelde hij op de laatste zege van Red Bull in Melbourne in 2011.

Verstappen snapte weinig van enkele beslissingen van de wedstrijdleiding. ,,Ik kon de eerste rode vlag nog wel volgen, maar de tweede had van mij niet gehoeven. Het was uiteindelijk een beetje een rommeltje aan het einde, maar we hebben alles overleefd. De auto was snel en we hebben gewonnen, dat is het allerbelangrijkste.”

De Nederlander moest na de eerste start George Russell en Lewis Hamilton snel voor zich dulden. Over de actie van Hamilton was hij niet te spreken. ,,Ik had een slechte start en was voorzichtig in de eerste ronde, want ik had meer te verliezen dan zij. In het duel met Lewis probeerde ik contact te vermijden en volgens mij staat er vrij duidelijk in de reglementen wat er wel en niet kan, maar dat werd niet nageleefd. Uiteindelijk maakt het niet uit, want ik kon hem alsnog inhalen.”