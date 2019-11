Oranje met goede statistieken naar Belfast

Luuk de Jong zorgde pas in blessuretijd thuis tegen de Noord-Ieren voor opluchting. Ⓒ AP

BELFAST - Het Nederlands elftal gaat zaterdag voor het eerst in 42 jaar weer op bezoek bij Noord-Ierland. In het vorige duel op Windsor Park zorgde Willy van de Kerkhof voor een benauwde zege (0-1). Johan Cruijff speelde mee met het Nederlands elftal, George Best was de spits van de Noord-Ieren.