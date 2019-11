Van Bommel ondanks crisis: ’Op dezelfde manier doorgaan’

Volgens coach Mark van Bommel is de middenvelder in zijn herstel nog niet ’ver’ genoeg. Afellay kwam dit seizoen nog niet in een officieel duel in actie voor de Eindhovenaren.

„Hij is mee omdat ik denk dat hij van waarde kan zijn voor mijn elftal”, zei Van Bommel een dag voor de ontmoeting in Oostenrijk. „Hij zal echter niet aan de wedstrijd beginnen.”

Inmiddels is PSV vier wedstrijden, FC Utrecht, LASK Linz thuis, AZ en Sparta Rotterdam, op rij zonder overwinning. Voor Van Bommel is dat geen reden rigoureus in te grijpen. „Soms vragen bepaalde wedstrijden om andere dingen, maar we moeten op dezelfde manier doorgaan”, zei de coach. „Ik ben iemand die aan de langere termijn denkt. Als je spelers een systeem wilt bijbrengen, waarvan jij denkt dat dat het best bij hen past, dan zit daar veel tijd in. Ik houd daaraan vast.”

Volgens Van Bommel bewaart de club ondanks de tegenslagen de rust. „PSV is een topclub en moet alles winnen. Dat voel ik ook, dat voelt iedereen binnen de club. Maar de manier waarop wij met deze fase omgaan, daar ben ik trots op. De club, het bestuur, spelers, staf, supporters. Het is mooi om te zien dat je allemaal samen blijft.”

Steven Bergwijn, Donyell Malen en Jorrit Hendrix zijn niet meegereisd naar Oostenrijk. De eerste twee zijn geblesseerd, Hendrix speelde de laatste twee duels niet wegens een schorsing. PSV is bij winst zeker van een plaats in de volgende ronde.