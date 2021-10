Coach van eerste openlijk homoseksuele speler in de NFL moet opstappen vanwege homofobe mails

De Raiders waren deze zomer even wereldnieuws toen Carl Nassib uit de kast kwam en daarmee de wereldprimeur op zich nam als eerste openlijk gay speler in een grote sportcompetitie. Nassib loofde toen ook de bazen bij de Raiders, die zijn boodschap ten volle ondersteunden. Alleen krijgen die woorden nu een wrange nasmaak.

Vorige week vrijdag opende de Washington Post met enkele gelekte e-mails uit 2011, gelinkt aan het onderzoek naar een seksistische en racistische clubcultuur bij de toenmalige Washington Redskins (intussen hernoemd naar Washington Football Team, red.). Uit onderzochte mails bleek dat Gruden, die op dat moment niet actief was als coach in de NFL, de baas van de NFL een m*therf*cker had genoemd en de „dikke lippen” van de Afro-Amerikaanse leider van de spelersvakbond beschimpte. Gruden excuseerde zich voor die woorden met de bemerking dat die gebeurden in een tijd dat er een lock-out was in de NFL, de spelers daardoor niet betaald werden en hij daarom boos was op de leiding van de competitie.

Bekijk ook: Carl Nassib is de eerste openlijk homoseksuele speler in de NFL

Hij leek weg te komen met zijn excuses, tot maandag ook de New York Times een artikel publiceerde. Daarin maakte de krant duidelijk dat Gruden in andere mails uit 2010 en later lachte met vrouwelijke refs en foto’s deelde van cheerleaders met „bepaalde kledingstukken verwijderd.”

Carl Nassib Ⓒ ANP/HH

In 2014 werd Michael Sam gedraft door de NFL als de eerste openlijke homoseksuele speler uit de colleges (anders dan Nassib was Sam dus geen echt deel van de NFL op het moment van zijn coming-out, red.). Gruden noemde het in één van zijn mails „zwak van de NFL om een ’f*ggot’ te draften.”

Gruden diende zijn ontslag in. Eigenaar Mark Davis stond zijn C4 toe en moet vier jaar in een tienjarig contract van liefst 100 miljoen dollar op zoek naar een nieuwe head coach.

Bron: Het Nieuwsblad