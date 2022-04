Colbrelli mag weer voorzichtig fietsen na hartproblemen

Nieuw onderzoek toonde aan dat er sprake is van „een verdere verbetering van de cardiovasculaire gezondheid.” Colbrelli kreeg te horen dat hij mag beginnen met „recreatieve ritten en lichte lichamelijke activiteiten”, meldt zijn ploeg Bahrain Victorious. „Het blijft de hoogste prioriteit dat zijn toestand voortdurend wordt gecontroleerd en dat hij de komende maanden nauw wordt gevolgd om zijn veiligheid te waarborgen en zijn reguliere levensactiviteiten te hervatten.”

Het is vooralsnog onbekend of hij zijn wielerloopbaan kan hervatten. „Ik voel me nog geen ex-renner”, zei Colbrelli, vorig jaar winnaar van Parijs-Roubaix, eerder tegen de krant La Gazzetta dello Sport.

Belgische sprinter Merlier niet op tijd hersteld voor Giro

De Belgische wielrenner Tim Merlier zal niet kunnen deelnemen aan de Giro d'Italia. Zijn ploeg Alpecin-Fenix bevestigde woensdag tegenover Sporza berichtgeving hierover van Wielerflits. De topsprinter heeft nog te veel last van de gevolgen van een valpartij, anderhalve week geleden in Parijs-Roubaix. De Giro begint op vrijdag 6 mei in het Hongaarse Boedapest.

Merlier moest na Parijs-Roubaix een open wond aan de rechterelleboog operatief laten reinigen. De wond is niet op tijd dichtgegroeid voor de start van de Giro. Merlier moet bovendien nog tot het einde van de week antibiotica nemen.

Alpecin-Fenix mist daardoor een echte sprinter. Merliers landgenoot Jasper Philipsen rijdt komende zomer de Tour de France. Kopman is Mathieu van der Poel, die zich in Spanje voorbereidt op de Giro.

Merlier (29) won in 2021 bij zijn debuut in de Giro meteen de tweede etappe. Later volgde ook ritwinst in de Tour de France.