Tennisser Bautista Agut over gedwongen quarantaine: ’Gevangenis met wifi’

Daarmee komt het aantal betrokkenen bij het eerste grandslamtoernooi van dit jaar dat positief heeft getest na drie vluchten waarin ook besmette personen bleken te zitten, op zeven.

Met de drie nieuwe besmettingen - ook een niet-speler betrokken bij het toernooi testte positief - komt het totaal aantal positieve gevallen met betrekking tot het tennistoernooi dat op 8 februari moet beginnen op negen. In twee gevallen ging het om ’oude’ besmettingen. Omdat er in drie vliegtuigen die ook tennissers en begeleiders naar Australië brachten mensen met Covid-19 zaten, zijn 72 tennissers uit diezelfde vluchten gedwongen twee weken op hun hotelkamer te blijven.

De Australian Open moet op 8 februari gaan beginnen. Ⓒ ANP/HH

’Gevangenis met wifi’

De nieuwe positieve gevallen betreffen een vrouw van in de 20 en twee mannen van in de 30, aldus de autoriteiten. Het is opnieuw slecht nieuws voor de organisatoren van het toernooi dat vanwege de coronapandemie al met drie weken is verplaatst.

Van de tennissers die vanwege de besmettingsgevallen in hun vlucht hun hotelkamer niet uit mogen heeft nog niemand toestemming gekregen om te mogen trainen. Een aantal van hen heeft al geklaagd dat er nooit sprake is geweest van de dreiging van een harde lockdown. Zij maken zich zorgen over hun fitheid.

De Spaanse tennisser Roberto Bautista Agut vergeleek de gedwongen quarantaine met „een gevangenis met wifi” en noemde de maatregelen een „complete ramp.” Maar volgens de organisatie ondergaan de meeste spelers hun lot lijdzaam. Tennissers die met vliegtuigen naar Australië zijn gekomen zonder besmette personen mogen onder strikte voorwaarden trainen.

Bekijk ook: Novak Djokovic werkt Australië op de zenuwen

Bekijk ook: Chaos en irritatie drie weken voor start Australian Open