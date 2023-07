Jabeur pakt revanche op Rybakina, ook Sabalenka naar halve finale Wimbledon

Jabeur moest nu vrezen voor een vergelijkbaar scenario. Na het verlies van de openingsset richtte de nummer 6 van de wereld zich echter op en trok ze de partij vrij overtuigend naar zich toe.

Bron: discovery+

In de halve eindstrijd treft Jabeur de als tweede geplaatste Aryna Sabalenka. De 28-jarige Jabeur wacht nog op haar eerste grandslamtitel. Vorig jaar stond ze, naast Wimbledon, ook in de finale op de US Open. De Poolse Iga Swiatek was daarin te sterk.

Sterke Sabalenka langs Keys

Aryna Sabalenka heeft voor de tweede keer de halve finales bereikt op Wimbledon. De als tweede geplaatste tennisster uit Wit-Rusland versloeg in twee sets op het gras in Londen de Amerikaanse Madison Keys: 6-2 6-4.

Aryna Sabalenka schreeuwt het uit. Ⓒ ANP/HH

Sabalenka maakte het na 1 uur en 27 minuten met een sterke service af op haar tweede matchpoint. De 25-jarige tennisster bereikte eerder dit jaar de halve finale op Roland Garros en won de Australian Open. Vorig jaar haalde ze de halve finales van de US Open.

Sabelenka kwam in 2021 ook tot de halve finales in Londen. Vorig jaar kon ze niet meedoen, omdat tennissers uit Rusland en Wit-Rusland op Wimbledon niet welkom waren vanwege de Russische inval in Oekraïne.