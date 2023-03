Premium Het beste van De Telegraaf

’Mooi dat onze supporters massaal applaudisseerden bij de 7-1’ Feyenoord laat uitbundige viering masterclass tegen Shakhtar uit respect achterwege

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Orkun Kökcü slaat een arm om Mykola Matvienko van Shakhtar Donetsk heen. De Feyenoord-spelers en -supporters tonen hun medeleven met de spelers van de Oekraïense club. Ⓒ PRO SHOTS

ROTTERDAM - Misschien moet Ajax-coach John Heitinga toch nog even alle beelden opvragen van Feyenoord-Shakhtar als hij, zoals hij donderdag aankondigde, de tegenstander in De Klassieker alleen in de blessuretijd heeft bekeken. Het kan zijn dat hij wat heeft gemist…