Ligue 1-debuut Xavi Simons, Justin Kluivert tweede met Nice

Lucas Paquetá maakte na een fraaie pass van Bruno Guimarães in de 8e minuut het openingsdoelpunt voor de thuisclub. Pas in de 76e minuut viel de gelijkmaker. Invaller Thilo Kehrer scoorde met een diagonale schuiver (1-1). Daarna was Kylian Mbappé nog dicht bij de winst voor de club uit Parijs.

PSG kon tegen Lyon vanwege het coronavirus geen beroep doen op Lionel Messi, Ángel Di María, Julian Draxler, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa en Gianluigi Donnarumma. Ook de Braziliaanse aanvaller Neymar was door een enkelblessure nog niet beschikbaar. Georginio Wijnaldum had een basisplaats bij de bezoekers. Hij werd in de 83e minuut gewisseld. Ploeggenoot Xavi Simons viel in de 69e minuut in.

PSG leidt met 47 punten, gevolgd door Nice met 36 punten. De nummer 2 won eerder op zondag met 3-0 bij Stade Brest. Olympique Lyon, dat eind november voor de laatste keer won, staat op de elfde plek.

Vreugde bij Nice na de 1-0 voorsprong via Kasper Dolberg. Ⓒ AFP

Justin Kluivert en Pablo Rosario hebben in de Franse competitie met OGC Nice een overwinning geboekt bij Stade Brest, de club van doelman Marco Bizot. Nice speelde weliswaar 70 minuten met tien man na een rode kaart voor Morgan Schneiderlin, maar won in Bretagne wel met 3-0. Kluivert deed het voorbereidende werk bij de openingstreffer van Kasper Dolberg.

Calvin Stengs (ex-AZ) ontbrak in de selectie van Nice. Oud-PSV'er Rosario was al in de eerste minuut dicht bij een doelpunt, maar landgenoot Bizot wist zijn schot te pareren. Na 12 minuten kwam Nice alsnog op voorsprong. Kluivert ging er op de linkerflank vandoor en legde de bal daarna terug op Dolberg. De oud-Ajacied schoot zijn vijfde treffer van het seizoen binnen.

Scheidsrechter Stéphanie Frappart besloot na 20 minuten om Schneiderlin met rood van het veld te sturen en gaf Kluivert even later geel. In ondertal liep Nice in de tweede helft weg bij Brest via doelpunten van invaller Andy Delort en Amine Gouiri. De ploeg van de drie Nederlanders klom naar de tweede plaats in de Ligue 1, met 10 punten minder dan koploper Paris Saint-Germain, dat zondagavond in actie komt tegen Olympique Lyon.

Clement debuteert met gelijkspel bij AS Monaco

Trainer Philippe Clement heeft met een doelpuntloos gelijkspel tegen Nantes gedebuteerd bij AS Monaco. Clement verruilde Club Brugge afgelopen week voor Monaco, waar hij de ontslagen Niko Kovac opvolgde. De Belgische kampioen stelde de Nederlander Alfred Schreuder aan als vervanger van de 47-jarige Clement.

De Belg had in zijn eerste wedstrijd als trainer van Monaco geen basisplaats voor Myron Boadu. De spits, vorig jaar overgekomen van AZ, mocht halverwege de tweede helft wel invallen. Boadu kreeg al snel een grote kans, maar miste.

Met 30 punten uit twintig wedstrijden staat Monaco op de zevende plaats in de Franse voetbalcompetitie. Nantes heeft 1 punt minder en neemt de negende plek in.

Bekijk hier de stand in de Ligue 1.