Oranje Leeuwinnen naar WK voetbal na late zege op IJsland

Met de kersverse bondscoach Andries Jonker aan het roer creëerde Nederland in de eerste helft kans op kans. Het was een wonder dat Oranje voor rust niet scoorde. De bal belandde in een tijdsbestek van een paar minuten drie keer op de lat van de IJslandse vrouwen na schoten van Daniëlle van de Donk en Renate Janssen. Een kopbal van Stefanie van der Gragt was hetzelfde lot beschoren. Een keer werd een bal van Van de Donk ook nog van de lijn gehaald. Pas een paar minuten voor het rustsignaal had IJsland een mogelijkheid, maar het schot van Yrsa Jónsdóttir ging over.

Danielle van de Donk lukt het voor rust niet om de bal in het IJlandse doel te krijgen. Ⓒ ANP

Nagelbijten

In de tweede helft was Oranje opnieuw sterker dan IJsland, maar het aantal kansen dat de Leeuwinnen kregen was minder. De beste kans was ruim een kwartier voor tijd toch voor IJsland. Jónsdóttir had de bal voor het binnenschieten, maar ze miste hopeloos.

Even daarvoor had bondscoach Jonker Fenna Kalma en Esmee Brugts in het veld gebracht voor Van de Donk en Jansen. Later kwamen Romee Leuchter en Damaris Egurrola nog binnen de lijnen voor Jill Roord en Sherida Spitse. Het was nagelbijten in De Galgenwaard. De Leeuwinnen probeerden een beslissing te forceren, maar uitgespeelde kansen kreeg Nederland niet meer. Pas in de extra tijd was het raak voor Oranje.

Nederland bereikte drie jaar geleden op het WK in Frankrijk de finale, waarin de Amerikaanse voetbalsters met 2-0 te sterk waren. Op het EK van deze zomer in Engeland bleef Oranje als titelverdediger steken in de kwartfinales. Het leidde tot het ontslag van bondscoach Mark Parsons.

Loting

De Nederlandse voetbalsters horen op zaterdag 22 oktober welke landen ze volgend jaar treffen in de groepsfase van het WK. De loting vindt dan plaats in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Bij de loting worden de 32 landen verdeeld over acht groepen. De nummers 1 en 2 van iedere poule gaan door naar de knock-outfase.