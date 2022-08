’AZ moet zich wapenen tegen de lange hijs naar voren’

Premium Voetbal

PSV betaalt in Monaco de tol voor de gewonnen Johan Cruijff Schaal

In Monaco leek PSV hard op weg om een belangrijke zege te boeken op de route richting de groepsfase van de Champions League, maar in de slotfase van de uitwedstrijd in de derde voorronde tegen AS Monaco incasseerde de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooy toch nog de dure gelijkmaker (1-1). Aan het ...