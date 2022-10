Premium Het beste van De Telegraaf

Van Nistelrooy ziet met oog op thuisduel perspectief in kleine nederlaag PSV verkoopt huid duur tegen koploper Premier League

Door Jeroen Kapteijns

De uithaal die het treffen in het Emirates Stadium tussen Arsenal en PSV beslist. Granit Xhaka bezorgt de Gunners de winst in Londen. Ⓒ REUTERS

LONDEN - Eerder dit seizoen stelde PSV ernstig teleur in de play-off van de Champions League tegen Rangers FC en leek duelleren op Europees topniveau te hoog gegrepen voor het team van trainer Ruud van Nistelrooy. In de confrontatie op Champions League-niveau met Arsenal bleef PSV ditmaal veel beter overeind. Het werd in het vierde groepsduel van de Europa League 1-0 in het Emirates Stadium door een goal van Granit Xhaka.