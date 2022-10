Van Nistelrooy ziet perspectief na verlies bij Arsenal: ’Sky is the limit voor Xavi Simons’

Binnenland

LIVE | Rechtszaak tegen voetballer Quincy Promes van start, beschuldigd van poging tot moord of doodslag

De rechtbank in Amsterdam begint vrijdag met het strafproces tegen voetballer Quincy Promes. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de 30-jarige oud-Ajacied van poging tot moord of doodslag. Op een familiefeest in juli 2020 in Abcoude zou hij een neef met een mes in een knie hebben gestoken. Het slacht...