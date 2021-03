Bondscoach hockeysters Australië stapt op vanwege ’pestgedrag’

Het dossier wordt waarschijnlijk donderdag in de openbaarheid gebracht. De Australische hockeybond (HA) besloot een onafhankelijke partij in te schakelen vanwege verhalen over een verziekte gedragscultuur in het trainingsprogramma richting de Zomerspelen van Tokio 2021.

„In het licht van de publicatie van de bevindingen en aanbevelingen van de onafhankelijke beoordeling die is uitgevoerd, heeft Paul besloten zijn functie neer te leggen. De afgelopen periode was een moeilijke en belastende tijd voor iedereen die bij het topsportprogramma betrokken was en vooral voor de technische staf”, liet HA weten.

Onder leiding van oud-international Gaudoin (45) klom Australië eind 2019 naar de tweede plek op de wereldranglijst. Inmiddels staan de ’Hockeyroos’ vierde. Gaudoin was sinds 2016 in functie. Zijn assistent Katie Allen fungeert voorlopig als interim-bondscoach totdat HA een definitieve oplossing heeft gevonden in de aanloop naar de Olympische Spelen.

„Ik betreur het dat ik het olympisch traject naar Tokio niet kan afmaken, maar ik ben er trots op dat ik de vrouwenploeg naar de tweede plek van de wereld heb kunnen brengen”, gaf Gaudoin te kennen.