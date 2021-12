Premium Het beste van De Telegraaf

Ruud van Nistelrooy: ’Ooit wil ik hoofdtrainer van PSV zijn’

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Ruud van Nistelrooy heeft zijn trainersloopbaan leven in geblazen bij de beloften van PSV. Ⓒ FOTO’S GETTY IMAGES

EINDHOVEN - „Ik durf uit te spreken dat mijn ambitie als trainer in de wat verdere toekomst bij PSV 1 ligt. Dat is intern ook zo besproken. Ik vind het prettig dat die duidelijkheid er is. Over anderhalf jaar loopt mijn contract bij Jong PSV af. Dan kijken we verder. Het kan zijn dat ik dan nog een jaar Jong PSV doe of een zijstap maak. Maar ooit wil ik de hoofdtrainer van PSV zijn.”