Djokovic wil vader graag bij finale Australian Open hebben

De 35-jarige Serviër neemt het zondag in de finale op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas. Djokovic kan dan voor de tiende keer de Australian Open winnen. Hij kan ook het record van 22 gewonnen grandslamtitels van Rafael Nadal evenaren.

Commotie

Donderdag verscheen op YouTube een video, waarin te zien was dat Srdjan Djokovic poseerde naast een man die een Russische vlag vasthield met daarop een afbeelding van het gezicht van president Vladimir Poetin. Het leidde tot heel wat commotie. De Oekraïense ambassadeur in Australië vroeg de organisatie van de Australian Open om de vader van de tennisser niet langer toe te laten. Djokovic senior liet vrijdag zelf in een verklaring weten niet naar de Rod Laver Arena te gaan voor de halve finale.

„Mijn familie heeft de ellende van een oorlog ook meegemaakt en we hopen enkel en alleen op vrede”, aldus Srdjan Djokovic. „Er zal geen verstoring van de halve finale zijn voor mijn zoon of de andere speler, ik heb ervoor gekozen deze thuis te bekijken.”

Verkeerde interpretaties

Volgens Djokovic junior ontstond de ophef door verkeerde interpretaties. „En dat is flink geëscaleerd. Ik wist er tot gisteravond niets van. Natuurlijk was ik niet blij met wat ik zag. Mijn vader, mijn familie, hebben heel wat oorlogen meegemaakt. En zoals mijn vader al zei, zijn we tegen oorlog. We steunen nooit welke vorm van geweld dan ook. Ik hoop dat mensen begrijpen dat er absoluut geen intentie was om welke oorlog dan ook te ondersteunen.”

Volgens de toptennisser bedankt zijn vader na iedere partij de fans voor hun steun. Srdjan Djokovic zou tegen de Russen „cheers” (proost) hebben gezegd en niet „leve Rusland”, zoals enkele media meldden.