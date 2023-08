Indy Baijens en Nova Marring symbolen nieuw tijdperk in het volleybal onder bondscoach Felix Koslowski

ARNHEM - Na de sof van vorig jaar, toen de Nederlandse volleybalsters niet eens de kwartfinales van het WK in eigen land haalden, mag het gerenoveerde Oranje weer eens laten zien wat het waard is. Dit op het EK, dat volgende week in vier landen begint en over ruim drie weken eindigt in het Belgische Brussel. Nova Marring (21) en Indy Baijens (22) zijn twee symbolen van de nieuwe talentvolle lichting.

Bondscoach Felix Koslowski heeft sinds zijn aantreden ingezet op verjonging bij Oranje. Indy Baijens (links) en Nova Marring maken een prima indruk. Ⓒ FOTO’s Ronald Hoogendoorn & ANP/HH