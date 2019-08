Rienstra krijgt bijzondere teamgenoot

De 35-jarige spits uit Togo verbond zich voor een jaar aan de club die afgelopen seizoen op de tiende plek eindigde in de Süper Lig. Adebayor speelde de afgelopen jaren al in Turkije voor Basaksehir, waar hij teamgenoot was van Eljero Elia.

Aan stoppen denkt de spits voorlopig nog niet. Adebayor verlengt zijn carrière met minimaal een jaar bij Kayserispor, dat onlangs al middenvelder Rienstra overnam van sc Heerenveen. Vleugelspits Basaçikoglu, oud-speler van Heerenveen en Feyenoord, speelt sinds vorig jaar voor de club uit Kayseri.

Adebayor brak in Frankrijk door bij Metz en Monaco. De Togolees speelde vervolgens voor de topclubs Arsenal, Manchester City, Real Madrid en Tottenham Hotspur. Met 32 doelpunten in 87 interlands is hij zowel topschutter aller tijden als recordinternational van zijn land.