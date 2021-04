Solskjaer: rode doeken in leeg Old Trafford heeft ManUnited opgebroken

„Sommige spelers hebben hier ook melding van gemaakt”, zei Solskjaer in de aanloop naar de return op Old Trafford in de Europa League tegen Granada. „Het gaat in het voetbal soms om een fractie van een seconde waarin naar een medespeler wordt gezocht. Als een ploeggenoot dan met een rood shirt tegen een rode achtergrond vrij staat, dan valt het niet altijd mee om hem te traceren en daarna ook nog goed aan te spelen.”

De rode banners op Old Trafford zijn sinds begin deze maand vervangen door zwarte doeken, als onderdeel van een campagne tegen racisme. „Het komt mooi uit dat we daardoor nu verlost zijn van die rode kleur in het stadion. Het zou geen argument mogen zijn, maar we hebben er zeker wel even werk van gemaakt.”

ManUnited verloor dit seizoen tot dusver vier keer in de Premier League en deze nederlagen kwamen alle op Old Trafford tot stand. Ook de thuisduels met Paris Saint-Germain (Champions League) en Manchester City (League Cup) gingen verloren. De ploeg van middenvelder Donny van de Beek wacht dit seizoen nog op een thuiszege in de Europa League. Tegen Granada verdedigt ManUnited donderdag een voorsprong van 2-0.