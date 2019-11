Verstappen: ’Braziliaanse fans leven voor Formule 1’

Het volgende land waar het Formule 1-circus neerstrijkt is Brazilië. Het duurt nog wel even voordat de coureurs de motors starten, maar Verstappen blikt alvast vooruit. „Het is een kort circuit, maar wel een goede. Het is leuk om er te rijden en de baan heeft een mooie combinatie van bochten”, begint Verstappen zijn verhaal.

„Kwalificatie is erg belangrijk, aangezien inhalen moeilijk is. Het is ook belangrijk om goed op de banden te letten, aangezien het circuit zwaar is voor de banden”, aldus Verstappen, die zondag 17 november een zelfde soort prestatie hoopt neer te zetten als in 2016, toen hij door de zware regen het publiek op de banken kreeg na allerlei spectaculaire inhaalacties. „Het weer was krankzinnig toen. Dat kan ook gewoon in Brazilië.”

Vooral aan de Braziliaanse fans, die de Nederlander toen hard toejuichten, houdt Verstappen warme herinneringen aan over. „In Brazilië hebben ze veel passie. Fans die Formule 1 echt beleven en ademen. Het is altijd mooi om dat te zien en het zorgt voor een geweldige atmosfeer.”