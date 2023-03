Productief Excelsior neemt afstand van Cambuur in degradatiestrijd

De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen boekte de eerste zege sinds 20 januari tegen FC Volendam (2-0). Daarna pakte Excelsior in acht wedstrijden slechts 1 punt. Bovendien scoorden de Kralingers maar twee keer. Tegen Cambuur, dat met 16 punten onderaan staat, was Excelsior juist bijzonder productief.

De eerste twee goals kreeg de thuisclub min of meer cadeau. Kenzo Goudmijn opende na 5 minuten de score, ingeleid door een mislukte poging van Cambuur-doelman Robbin Ruiter om een ploeggenoot aan te spelen. Even later werd Ruiter gepasseerd door teamgenoot Leon Bergsma, via wiens bovenbeen een voorzet van Siebe Horemans in het doel rolde.

Strafschop hoog over

Horemans kon in de 20e minuut ongehinderd de 3-0 binnenschieten na een vrije trap van Marouan Azarkan. Op aangeven van opnieuw Azarkan schoot Lazaros Lamprou tegendraads de vierde treffer binnen.

Cambuur deed kort na rust wat terug via Alex Bangura, maar verder kwam de nummer 18 van de Eredivisie niet. Nikolas Agrafiotis schoot in de slotfase namens Excelsior nog een strafschop hoog over het doel.

Trainer Ultee vindt fouten van Cambuur ’nergens op slaan’

Trainer Sjors Ultee vindt dat SC Cambuur een wanprestatie heeft geleverd in de uitwedstrijd tegen Excelsior. De hekkensluiter van de Eredivisie stond na 33 minuten al met 4-0 achter. „Die doelpunten ontstonden allemaal door fouten die nergens op slaan”, zei Ultee bij ESPN.

De degradatiezorgen van Cambuur werden in Rotterdam alleen maar groter. Excelsior steeg naar de ’veilige’ vijftiende plaats en sloeg een gat van 7 punten met de ploeg van Ultee. „We hebben geen ploeg die 1,5 uur vechtvoetbal speelt. We komen dan niet in onze kracht”, aldus Ultee. „We moeten op onze eigen manier spelen. Maar dan wel met kwaliteit. We begonnen de wedstrijd met een prima kopbal van Bjørn Johnsen, maar wat we daarna deden, sloeg nergens op.”

Ultee wisselde al halverwege de eerste helft, bij een achterstand van 3-0, twee keer. „Ik probeerde de pijnpunten die het grootste waren te repareren.” Kort daarna viel echter ook de 4-0. In de tweede helft ging Cambuur in een 3-3-4-opstelling vol in de aanval. Verder dan één doelpunt kwamen de strijdende Friezen echter niet.

„Je moet er staan als het moet. Niet pas als je met 4-0 achter staat”, aldus Ultee.