Productief Excelsior neemt afstand van Cambuur in degradatiestrijd

De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen boekte de eerste zege sinds 20 januari tegen FC Volendam (2-0). Daarna pakte Excelsior in acht wedstrijden slechts 1 punt. Bovendien scoorden de Kralingers maar twee keer. Tegen Cambuur, dat met 16 punten onderaan staat, was Excelsior juist bijzonder productief.

De eerste twee goals kreeg de thuisclub min of meer cadeau. Kenzo Goudmijn opende na 5 minuten de score, ingeleid door een mislukte poging van Cambuur-doelman Robbin Ruiter om een ploeggenoot aan te spelen. Even later werd Ruiter gepasseerd door teamgenoot Leon Bergsma, via wiens bovenbeen een voorzet van Siebe Horemans in het doel rolde.

Strafschop hoog over

Horemans kon in de 20e minuut ongehinderd de 3-0 binnenschieten na een vrije trap van Marouan Azarkan. Op aangeven van opnieuw Azarkan schoot Lazaros Lamprou tegendraads de vierde treffer binnen.

Cambuur deed kort na rust wat terug via Alex Bangura, maar verder kwam de nummer 18 van de Eredivisie niet. Nikolas Agrafiotis schoot in de slotfase namens Excelsior nog een strafschop hoog over het doel.