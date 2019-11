Sport Kort: Frenkie ziet teamgenoot wegvallen

FIFA verbant Irak weer naar neutraal terrein

10.45 uur: Wereldvoetbalbond FIFA en de Aziatische voetbalbond AFC hebben bepaald dat Irak deze maand twee kwalificatiewedstrijden voor het WK in 2022 op neutraal terrein moet afwerken. Tot die maatregel is besloten vanwege de onzekere veiligheidssituatie in het land.

Vorige maand speelde het land voor het eerst in acht jaar een kwalificatiewedstrijd tegen Hongkong op eigen bodem in de stad Basra. De twee thuiswedstrijden tegen Iran en Bahrein op 14 en 19 november stonden ook gepland in Basra.

Iraakse veiligheidstroepen hebben deze week zeker dertien demonstranten doodgeschoten. De slachtoffers betoogden tegen de regering. Ook in de regio Basra wordt veelvuldig betoogd, maar die protesten verliepen overwegend vreedzaam.

Irak, nummer 76 van de FIFA-wereldranglijst, maakt een goede kans om door te dringen tot de laatste fase van het Aziatisch kwalificatietoernooi. Het land gaat aan de leiding in groep C. In totaal kwalificeren zeker vier en mogelijk vijf landen zich voor het WK in Qatar.

Voetbal: FC Barcelona moet Jordi Alba weer missen

09.50 uur: Barcelona-verdediger Jordi Alba heeft een blessure overgehouden aan het Champions League-duel met Slavia Praag. De 30-jarige Spanjaard heeft weer last van een pijnlijk linkerdijbeen. Dat heeft de Spaanse club laten weten.

De vleugelverdediger viel dinsdag in de rust uit. Onderzoek na de wedstrijd bracht de kwetsuur aan het licht. Het is een blessure waar hij eerder dit seizoen al mee sukkelde. Het is nog onduidelijk wanneer Alba weer inzetbaar is.

Hoewel Barcelona aan kop staat in groep F met 8 punten, ging dat tot nu toe niet met oogstrelend voetbal gepaard. Met Frenkie de Jong de hele wedstrijd in de ploeg kwam Barcelona in eigen stadion niet tot scoren. De Spaanse kampioen maakte nauwelijks aanspraak op een zege tegen de kampioen van Tsjechië.

LeBron James Ⓒ AFP

Basketbal: Lakers breiden serie zeges verder uit

08.16 uur: Ondanks een achterstand van 19 punten halverwege hebben de basketballers van Los Angeles Lakers opnieuw een zege geboekt. Chicago Bulls leek aardig op weg de zesde overwinning op rij voor het team van sterspeler LeBron James te voorkomen, maar aan het eind stond het gewoon 118-112 voor de Lakers.

James was opnieuw goed voor een triple-double, de drie dubbele cijfers in de statistieken. Hij kwam ditmaal tot 30 punten, 10 rebounds en 11 assists. Zijn ploeggenoot Quinn Cook, begonnen op de bank, voegde daar 17 punten aan toe. Bij de Bulls was Zach LaVine de topschutter met 26 punten. In het laatste kwart kwamen de gasten uit LA tot 38 punten, waar de thuisploeg er slechts 19 bijschreef.

De Lakers gaan aan kop in de Western Conference met zes overwinningen tegen één nederlaag. Aan de andere kant van het land was Boston Celtics goed voor de vijfde zege van het seizoen. Tegen Cleveland Cavaliers werd het 119-113. Grote man was Gordon Hayward met 39 punten. Ook Boston verloor dit seizoen alleen de openingswedstrijd.

Honkbal: Oranje ook onderuit tegen Mexico

07.17 uur: De Nederlandse honkballers hebben ook hun derde en laatste groepswedstrijd in de Premier 12 verloren. Het team van bondscoach Hensley Meulens ging in de derde wedstrijd op het toernooi voor de beste twaalf honkballanden van de wereld met 10-2 onderuit tegen gastland Mexico.

Het Nederlandse koninkrijksteam had in Guadalajara eerder in de groep verloren van Team USA en van de Dominicaanse Republiek en was daardoor al kansloos voor het bereiken van de superronde met de beste zes landen.

Mexico kwam meteen in de eerste inning op 2-0 en bouwde die voorsprong uit met scores in de derde, zevende en achtste inning. De ploeg van Meulens kon daar pas in de achtste inning bij een achterstand van 8-0 twee punten tegenover zetten. Op een honkslag van Yurendell de Caster, scoorden Gianfranco Wawoe en Kalian Sams.

Oranje veroverde in september de Europese titel, maar greep vervolgens op het olympisch kwalificatietoernooi in Italië naast een ticket naar Tokio. In maart krijgen de honkballers nog één kans, op een mondiaal kwalificatietoernooi.

Voetbal: Finale Copa Libertadores verhuist naar Lima

02.21 uur: De finale van de Copa Libertadores, het belangrijkste voetbaltoernooi voor clubteams in Zuid-Amerika tussen het Braziliaanse Flamengo en River Plate uit Argentinië, is verplaatst van de Chileense hoofdstad Santiago naar Lima in Peru. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL heeft daartoe besloten vanwege de onrusten in Chili.

De wedstrijd zou worden gespeeld in het Nationaal Stadion van Santiago op 23 november, maar er is te veel geweld in de Chileens hoofdstad sinds massale protesten aanhouden. „Het verplaatsen van de wedstrijd naar Lima is de optie die iedereen accepteert”, zei de voorzitter van CONMEBOL, Alejandro Dominguez na een vergadering van vijf uur met de clubs en de bonden van Argentinië en Brazilië.

Het is nog niet definitief besloten in welk stadion in Lima de finale tussen Flamengo en titelhouder River Plate plaatsvindt, waarschijnlijk wordt dat het Monumental Stadion, dat plaats biedt aan 80.000 toeschouwers.