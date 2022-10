Arnaut Danjuma leidt Villarreal met twee treffers langs Osasuna

Danjuma, die in september na lang blessureleed zijn rentree maakte bij Villarreal, bracht de thuisploeg in de 41e minuut op voorsprong. Hij scoorde op aangeven van Nicolas Jackson.

In de tweede helft maakte de international de 2-0 uit een strafschop. In de 71e minuut werd hij gewisseld. Het zijn de eerste twee treffers voor Danjuma in La Liga dit jaar.

Mourinho wint met AS Roma na ingrijpen VAR

AS Roma heeft de uitwedstrijd tegen Sampdoria gewonnen (0-1). Lorenzo Pellegrini benutte in de 9e minuut een strafschop, na een handsbal van verdediger Alex Ferrari.

Bekijk hieronder de beelden van de aanleiding voor de strafschop:

AS Roma is met de zege naar de vierde plaats van de Serie A geklommen, met 4 punten minder dan koploper Napoli. Trainer José Mourinho van AS Roma liet Rick Karsdorp in de 84e minuut invallen. De rechtsback kwam in het veld voor Nicola Zalewski.