VIDEO Mourinho wint met AS Roma na ingrijpen VAR

Bekijk hieronder de beelden van de aanleiding voor de strafschop:

AS Roma is met de zege naar de vierde plaats van de Serie A geklommen, met 4 punten minder dan koploper Napoli. Trainer José Mourinho van AS Roma liet Rick Karsdorp in de 84e minuut invallen. De rechtsback kwam in het veld voor Nicola Zalewski.