Duitsland soeverein groepswinnaar, Spanje door na minimale zege

Spanje - Denemarken 1-0

In het Brentford Community Stadium maakte Spanje het winnende doelpunt pas in de laatste minuut. Marta Cardona, in de rust pas in de ploeg gekomen, kopte raak in de 90e minuut. Spanje had aan een doelpuntloos gelijkspel overigens ook genoeg gehad voor een plaats bij de laatste acht.

Spanje werd na de nipte zege bij de laatste acht gekoppeld aan het Engeland, waar Sarina Wiegman bondscoach is. Engeland heeft dit toernooi al veertien keer gescoord en alle duels gewonnen.

Met weer een comfortabele zege voetbalde Duitsland zich als oppermachtig groepshoofd naar de volgende ronde Ⓒ ANP/HH

Duitsland - Finland 3-0

Ondertussen zette Duitsland tegen Finland haar perfecte score voort, door ook de derde groepswedstrijd winnend af te sluiten. De Duitsers wonnen met 3-0. Sophia Kleinherne, Alexandra Popp en Nicole Anyomi kwamen tot scoren voor de Duitse ploeg, de onaantastbare winnaar van poule B.

Duitsland treft in de kwartfinales Oostenrijk, de nummer 2 uit de groep van Engeland.