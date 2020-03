Herbeleef doelpuntrijke Champions League-avond

Atalanta Bergamo plaatst zich voor kwartfinale Champions League Ⓒ AFP

Ondanks het coronavirus ging de Champions League in volle glorie door. Althans, een van de twee duels van dinsdagavond werd gespeeld voor lege tribunes. Valencia, met Jasper Cillessen in de basis, moest het doen zonder thuispubliek tegen het Atalanta van Hans Hateboer en Marten de Roon. In Leipzig is het stadion wel open voor toeschouwers.