Live: Volg de Champions League op de voet

Volg hier live de duels uit de achtste finales van de Champions League via onze uitgebreide live widget.

RB Leipzig krijgt Tottenham op bezoek. Voor dat duel zal de Red Bull Arena volgepakt zijn met Duitse en enkele Engelse fans. Het heenduel in Londen eindigde in 0-1 voor de Duitsers. Timo Werner maakte vanaf de stip het enige doelpunt van de wedstrijd.

Bij Tottenham komt Steven Bergwijn niet in actie. De aanvaller, die in de winterse transferperiode overkwam van PSV, is geblesseerd aan zijn enkel.

Het tweede duel van de avond in de achtste finale van de Champions League gaat tussen Valencia en Atalanta Bergamo. In Italië liet de club van Hans Hateboer en Marten de Roon geen spaan heel van Los Che. Hateboer was verantwoordelijk voor twee van de vier treffers van Atalanta. Na 90 minuten stond er 4-1 op het scorebord. Toen stond Jasper Cillessen niet onder de lat bij Valencia, maar in de return krijgt Oranje-doelman wel een basisplaats.

Programma & uitslagen

Alle duels uit de Champions League starten om 21.00 uur. De uitslag tussen haakjes is het resultaat uit het heenduel

Dinsdag 10 maart

RB Leipzig - Tottenham (1-0)

Valencia - Atalanta Bergamo (1-4)

Woensdag 11 maart

Liverpool - Atlético Madrid (0-1)

PSG - Dortmund (1-2)

Dinsdag 17 maart

Juventus - Lyon (1-0)

Manchester City - Real Madrid (2-1)

Woensdag 18 maart