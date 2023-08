Opmerkelijk: veld MVV voldoet niet volgens FIFA, duel met FC Eindhoven verplaatst

De KNVB meldt dat het kunstgrasveld in Stadion de Geusselt niet meer aan de FIFA-normen voldeed en de club er niet in is geslaagd om op tijd een nieuw veld aan te leggen.

Tekst gaat verder onder de tweet

MVV moest de vorige kunstgrasmat vervangen omdat de bal te snel rolde. Dat is niet toegestaan volgens de regels.

De eerste thuiswedstrijd van het seizoen voor MVV staat nu op 1 september op het programma. Dan ontvangt de club uit Maastricht Jong Ajax.