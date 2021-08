Lionel Messi voorlopig niet op het veld samen met oude rivaal Sergio Ramos



Sergio Ramos. Ⓒ ANP/HH

Het is de vraag of Lionel Messi op korte termijn met zijn rivaal van weleer, Sergio Ramos, op het veld zal staan bij Paris Saint-Germain. De verdediger, die werd weggehaald bij Real Madrid, heeft nog steeds last van een blessure aan de kuit. Volgens Franse media kon het weleens twee maanden duren voor hij weer kan spelen.