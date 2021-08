Sergio Ramos heet ’oude rivaal’ Lionel Messi welkom bij PSG: ’Wie had dit ooit gedacht?’

Door onze Telesportredactie

Sergio Ramos. Ⓒ ANP/HH

PARIJS - Lionel Messi en Sergio Ramos waren zestien seizoenen lang rivalen van elkaar. De Argentijn en de Spanjaard kwamen elkaar veelvuldig tegen in El Clasico, nu hangen ze naast elkaar in de fanshop van PSG. „Wie had dit ooit gedacht, Leo? Welkom!”, postte Ramos woensdag op zijn sociale media.