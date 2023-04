Venijn in de staart: AC Milan maakt late goal AS Roma toch nog omgedaan

Alexis Saelemaekers heeft voor de eindstand gezorgd. Ⓒ ANP/HH

AS Roma en AC Milan blijven ook na hun onderlinge duel in punten gelijk in de Serie A. De wedstrijd in het Stadio Olimpico eindigde na twee treffers in de extra tijd in 1-1.