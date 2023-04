Venijn in de staart: AC Milan maakt late goal AS Roma toch nog ongedaan

Beide ploegen ontlopen elkaar nauwelijks iets en hebben 57 punten, twee keer tegen elkaar gelijkgespeeld en een doelsaldo van +14. Milan heeft alleen vaker gescoord en staat daarom vierde en Roma vijfde. Internazionale kan bij een zege op Lazio, de nummer 2 van de Serie A, zondag ook op 57 punten komen.

De wedstrijd in Rome, waar bij de thuisploeg Georginio Wijnaldum en Rick Karsdorp ontbraken, leek lang op 0-0 uit te draaien. Tammy Abraham zorgde echter met het eerste schot op doel in de vierde minuut van de extra tijd voor de 1-0 voor de thuisploeg van coach José Mourinho. Hij werkte de bal langs doelman Mike Maignan. Drie minuten later maakte de ingevallen Alexis Saelemaekers alsnog gelijk op aangeven van Rafael Leão.

Bekijk hieronder de openingsgoal en de gelijkmaker.

Atalanta houdt de vierde plaats in de Serie A die recht geeft op het spelen van Champions League volgend seizoen in het vizier. De ploeg uit Bergamo won met 2-1 bij Torino en klom naar de zesde plek met 55 punten.

Atalanta heeft twee punten minder dan AC Milan en AS Roma, die respectievelijk vierde en vijfde staan. Nummer 3 Juventus heeft 59 punten. Internazionale, dat zondag tegen Lazio speelt, heeft 54 punten. De top vier plaatst zich voor de Champions League volgend seizoen. Er zijn in de Italiaanse competitie na dit weekend nog zes speelronden.

Drie Nederlanders in actie

Bij Atalanta speelden Marten de Roon en Teun Koopmeiners de hele wedstrijd. Bij Torino stond Perr Schuurs centraal in de verdediging. Davide Zappacosta bracht de bezoekers uit Bergamo op voorsprong met een schot in de korte hoek. Antonio Sanabria maakte uit de rebound de gelijkmaker in de tweede helft. Duvan Zapata troefde in de slotfase Schuurs af en schoot de tweede treffer voor Atalanta binnen.