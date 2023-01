Ajax-icoon Swart luidt vijfde ronde Tata Steel Chess in ArenA in

Swart (84) overhandigde kort voor aanvang van de partijen een gesigneerd shirt van Ajax aan de Noorse grootmeester Magnus Carlsen. De nummer 1 van de wereld was zaterdag ook al toeschouwer bij de wedstrijd van de regerend landskampioen tegen FC Twente (0-0).

Carlsen is achtvoudig winnaar van Tata Steel Chess, dat zijn vaste speellocatie heeft in Wijk aan Zee, maar voor één van de dertien speelrondes is uitgeweken naar het voetbalstadion in Amsterdam Zuid-Oost. De Noor verloor in de vierde ronde van de Nederlander Anish Giri en staat met 2 punten uit vier partijen op achterstand. Giri is samen met de Oezbeek Nodirbek Abdoesattorov leider met 3 punten.

Carlsen schaakt in de vijfde ronde tegen Abdoesattarov, Giri treft de 17-jarige Rameshbabu Praggnanandhaa uit India. Jorden van Foreest, de tweede Nederlander in de elitegroep die het toernooi in 2021 won, speelt tegen de Iraniër Parham Maghsoodloo.