Willem II, FC Twente en sc Heerenveen door

FC Twente versloeg De Treffers in Groesbeek met 2-0. De Japanner Keito Nakamura trof in de eerste helft twee keer doel namens de bezoekers. Heerenveen zegevierde over Excelsior Maassluis met 3-0. Chidera Ejuke, Jordy Bruijn en Daniel Høegh brachten de treffers op hun naam.

Spakenburg schakelde ASWH met 2-0 uit. Koos Werkman scoorde twee keer voor de thuisploeg. Spakenburg moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, omdat John de Wolf per direct in dienst is getreden van Feyenoord als assistent-coach.

Sparta Nijkerk versloeg op eigen veld Fortuna Wormerveer met 5-2.