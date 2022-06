Ook Duitsers niet opgewassen tegen Oranje-vechtmachine

Door de tiende Pro Leaguezege van Oranje onder Delmee, exclusief twee overwinningen na shoot-outs, komt de eerste hoofdprijs van bondscoach Jeroen Delmee steeds dichterbij. Nog altijd heeft geen enkele opponent een antwoord gevonden op het energieke ‘powerhockey’ van het sterk verjongde Nederlands elftal.

Oranje kende paradoxaal genoeg een matte opening, kwam aanvankelijk nauwelijks in de buurt van de Duitse cirkel en keek na tien minuten tegen een terechte 1-0 achterstand aan. En hoe simpel kan het verzilveren van een strafcorner soms zijn.

Zoetemelk-ontsnapping

Nadat een video-referral, de kwelgeest van het moderne hockey, een ‘shootje’ van Seve van Ass had geconstateerd, sloeg Mats Grambusch via een ouderwetse korte corner genadeloos toe. Niks stickstop, sleeppush of ingestudeerde cornervariant. De Duitse aanvoerder stopte de bal, deed zijn ogen dicht en rammen maar: 1-0.

Nadat Christopher Rühr vergat om de marge namens het fanatieke Duitsland te vergroten, versierde Thijs van Dam vroeg in het tweede kwart met een technisch hoogstandje de eerste (en laatste) Nederlandse strafcorner. Ook deze ging er in, dankzij een goed gemikte sleeppush van Bloemendaler Tim Swaen, zijn vierde treffer in zijn zevende interland: 1-1.

‘Spits’ Janssen

Amper drie minuten later kwam Nederland op voorsprong en wat een juweel van een treffer maakte Joep de Mol. Nadat Rühr diep op de Nederlandse helft een overtreding had gemaakt maakte De Mol gebruik van de selfpass en ging er met een Zoetemelk-demarrage vandoor. De Duitse verdedigers onderkenden het gevaar te laat en zagen De Mol met een lage backhand snoeihard uithalen: 1-2.

Het creatieve duo Jorrit Croon en Steijn van Heijningen mocht dan afwezig zijn, de gasten bleven inventief de aanval zoeken. Zo was het Jip Janssen die op een haar na de derde Nederlandse treffer maakte. Niet vanaf de kop van de cirkel, met zijn gevreesde sleepcorner, maar met een tip-in. De vleugelverdediger had bij afwezigheid van een directe tegenstander als een volleerde spits het ruime sop gekozen en tipte bijna een voorzet van Thierry Brinkman binnen.

Paspoort

Duitsland kreeg in het derde kwart een drietal strafcorners om de stand weer gelijk te trekken, maar Gonzalo Peillat wist Maurits Hendriks niet verrassen. Gonzalo Paillat? De Gonzalo Paillat die in 2016 met Argentinië olympisch goud won?

Ja, die Gonzalo Paillat. Na een ruzie met de Argentijnse keuzeheren en zes jaar in Duitsland te hebben gespeeld, kwam hij aan het begin van dit jaar in aanmerking voor een Duits paspoort. Die kreeg de Argentijn in februari uitgereikt, waarna de FIH hem toestond om voor zijn nieuwe vaderland uit te komen. Ook al had hij al 176 goals voor Los Leones gemaakt. Rare sport soms, dat hockey.

Bijen-Warmerdam

De kersverse Duitser had vlak voor het verstrijken van het derde kwart een groot aandeel in de 2-2. Nadat Thies Prinz met een prachtige solo een strafcorner had gehaald en De Mol vervolgens te vroeg uitliep, moest de Nederlandse cornerdefensie het slechts met drie veldspelers en een keeper doen. Paillat koos voor een variant en zag dezelfde Prinz de bal in de touwen tippen.

Nederland, dat in de laatste vijf ontmoetingen in de reguliere speeltijd niet van Duitsland wist te winnen, stond een hachelijk vierde kwart te wachten. Maar dankzij een snelle treffer van de dekselse spits Koen Bijen, op aangeven van Dennis Warmerdam, was het moraal snel terug in de Delmee-formatie.

Genadeklap

De twee aanvallers hadden met dezelfde eendrachtige samenwerking ook voor de Duitse genadeklap kunnen zorgen, ware het niet dat Warmerdam na een prachtige rush voor eigen succes ging waar hij Bijen écht had moeten aanspelen. Dat is doorgaans schreeuwen om problemen tegen Duitsers.

Maar bij de zevende Duitse corner, Oranje mocht slechts één keer aanleggen, stond Visser bij een pegel van Paillat echter stevig op zijn post. Ook tegen elf veldspelers, doelman Alexander Stadler werd door de Duitse bondscoach Henning naar de kant gehaald, kwam Oranje niet meer in de problemen.

Jules Ancion

De reeks van twaalf ongeslagen interlands bij de start van een nieuwe bondscoach is uniek in de Oranje-historie. Tot het duel met de Duitsers in Hamburg deelde Delmee het record met Jules Ancion. In 1970 was de ploeg van de ex-international eveneens elf wedstrijden ongeslagen.

Maar op het Europees kampioenschap in België ging het mis met de mannen van Ancion. De ploeg met de latere wereldkampioenen Maarten Sikking, Jeroen Zweerts en de gebroeders Spits, Frans en Nico, in de gelederen, verloor op 27 september 1970 de EK-finale met 3-1 van West-Duitsland.