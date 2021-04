Duitse bond wil niet weten van ontslag van bondscoach Joachim Löw

„De teleurstellende nederlaag tegen Noord-Macedonië verandert onze plannen niet”, zegt Keller in de krant Bild. „We hebben steeds gezegd dat we tegen de tijd dat de WK-kwalificatie in september verder gaat een nieuwe coach hebben. Over de stand van zaken ga ik verder niets zeggen.”

Ook DFB-directeur Oliver Bierhoff staat na de blamerende nederlaag (1-2) nog achter de 61-jarige Löw, die in 2014 met Duitsland de wereldtitel veroverde. „Jogi heeft de kwaliteiten en de ervaring om de ploeg ook dit EK te begeleiden. Hij is enorm gemotiveerd om zijn laatste toernooi als bondscoach tot een groot succes te maken”, zei de voormalig spits, die al met kandidaat-opvolgers en hun managers heeft gesproken. „Dat gaat de komende weken door. Mijn plan is om rond het EK een opvolger voor te leggen aan het dagelijks bestuur van de DFB.”