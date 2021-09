’UEFA wil weer uitfans toelaten bij Europese clubtoernooien’

De UEFA gaat het stadionverbod voor meereizende supporters van de uitspelende ploeg opheffen. Dat hebben alle deelnemende clubs dit seizoen aan de groepsfase van de Champions League, waaronder Ajax, tijdens een workshop te horen gekregen.

Borussia Dortmund, één van de tegenstanders van Ajax, maakte daar als eerste melding van. Ook volgens het netwerk Football Supporters Europe (FSE) mogen uitfans weer het stadion in. Het gaat daarbij om ongeveer 5 procent van de bezoekerscapaciteit van het complex. Het verbod was langdurig van kracht vanwege de coronapandemie.

De fans die hun team in de uitduels willen ondersteunen zijn nog wel afhankelijk van de coronamaatregelen die gelden in het land waar hun club speelt. Ook supporters die hun nationale elftal in het buitenland willen aanmoedigen, mogen vermoedelijk weer het stadion in, mits de lokale autoriteiten daar toestemming voor geven.